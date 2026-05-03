В России мужчина сломал гортань, пытаясь сдержать чихание 3.05.2026, 13:45

Россиянин зажал нос и резко выдохнул внутрь.

В Подмосковье врачи Пушкинской больницы помогли молодому мужчине, который получил редкую и необычную травму после того, как неправильно чихнул, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациента доставили в больницу после того, как он попытался «сдержать» чих — зажал нос и резко выдохнул внутрь. Сразу после этого он услышал хруст в области горла, а вскоре у него появилась заметная отечность шеи и лица.

Врачи при осмотре обнаружили характерную «хрустящую» реакцию тканей — при надавливании кожа напоминала пузырчатую пленку. Обследование показало перелом хрящевой части гортани и эмфизему — попадание воздуха в мягкие ткани шеи.

По словам отоларинголога Михаила Дороша, ситуация развилась из-за того, что при сильном чихании с закрытым носом произошел разрыв соединительных тканей гортани. Воздух из дыхательных путей попал в окружающие ткани, вызвав их «раздувание».

«Кольца трахеи и хрящи гортани соединены связками. При чихании произошел разрыв, и воздух ушел в ткани шеи. Такое состояние лечится без операции», — пояснил врач.

Пациенту назначили гормональные препараты, антибиотики и строгий покой. Врачи особенно подчеркнули, что ему нельзя было ни кашлять, ни чихать, чтобы дать поврежденным тканям восстановиться. При этом разговаривать было разрешено.

Молодой человек находился под наблюдением около недели. За это время отек значительно уменьшился, состояние стабилизировалось, и его выписали домой.

Медики напоминают, что подавлять чихание крайне опасно. Это может привести не только к повреждению гортани, но и к травмам ушей, сосудов, носовых пазух и даже глаз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com