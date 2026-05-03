Четыре сценария для Беларуси: вступит ли Лукашенко в войну 8 3.05.2026, 13:52

В Польше спрогнозировали вероятное развитие событий.

Эксперт Польского института международных дел (PISM) Анна Мария Дынер в интервью Centrum Europy обозначила четыре возможных сценария участия Беларуси в войне, отметив, что их вероятность зависит прежде всего от стратегии России и того, как будут развиваться события на войне в Украине.

Северный фронт

Первый сценарий, который обсуждался во время разговора эксперта с журналистом Centrum Europy, предполагает, что путинская Россия в конце концов заставит Лукашенко присоединиться к войне с Украиной, открыв северный фронт.

Но, по словам Анны Марии Дынер, это возможно только при условии, что Россия действительно захочет задушить Украину и выиграть эту войну. Ведь если допустить, что она не хочет прекращать войну с Украиной, а по разным причинам нуждается в ее продолжении, то в таком случае подобный сценарий «можно считать маловероятным».

Эксперт отмечает, что при этом сценарии может появиться угроза открытия северного фронта.

«Это возможно. Мы можем представить себе наступление из Брестской области на юг (Украины. – Прим. ред.), на Волынскую и Львовскую области вдоль нашей границы. Стоит только взорвать железную дорогу, и это будет большой проблемой», – отметила специалист.

Милитаризация Беларуси

Второй сценарий – усиление милитаризации Беларуси без непосредственного участия в боевых действиях. Это может быть сигналом Москве, что Минск способен самостоятельно контролировать ситуацию в случае конфликта с Украиной или странами НАТО.

«Лукашенко действительно мог бы хотеть показать, что у него есть вооруженные силы, способные защитить страну. Как от России, так и в определенной степени от НАТО», – отмечает Дынер.

При этом она подчеркивает, что власти Беларуси не рассматривают НАТО как реальную угрозу, а демонстрация силы может быть рассчитана прежде всего на Россию:

«Белорусская пропаганда – это одно, а совсем другое – реальные военные знания. В 2019 году представители Министерства обороны Беларуси смогли публично заявить, что не воспринимают НАТО как угрозу. Они знают, что НАТО не нападет на Беларусь, поэтому должны продемонстрировать свою силу перед Россией».

Сувалкский коридор и нападение на Польшу

Третий сценарий связан с возможным конфликтом в Балтийском регионе. Беларусь в нем может не принимать участия напрямую, но сигнализирует НАТО, что будет защищать свою территорию и не позволит отжать ее от сувалкского коридора.

И, наконец, четвертый сценарий – совместную атаку Беларуси и России на Польшу – Дынер называет наименее вероятным:

«Это означало бы удар по крупнейшей стране восточного фланга НАТО, у которой есть силы, чтобы противостоять этому».

По мнению эксперта, такой шаг был бы слишком рискованным для России, особенно на фоне длительной войны против Украины. Это стало бы открытием второго фронта.

В целом Дынер считает, что наиболее опасным может стать не полномасштабный конфликт, а ограниченные провокации, особенно в Балтийском регионе, которые могут проверить готовность НАТО к реагированию.

