3 мая 2026, воскресенье, 15:31
Украина поразила ракетный корабль «Каракурт», катер и танкер теневого флота РФ

  3.05.2026, 14:35
Стали известны результаты атаки на порт Приморск.

Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль «Каракурт» в порту Приморск. Он является носителем крылатых ракет «Калибров», которые враг часто запускает по Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава СБУ генерал-майор Евгений Хмара доложил президенту Украины об успешном поражении объектов порта Приморск.

Это была совместная операция Службы безопасности, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников.

Поражены ракетный корабль «Каракурт», сторожевой катер и еще один танкер теневого нефтяного флота.

Значительные повреждения достигнуты также и в инфраструктуре нефтеналивного порта.

«Каждый такой наш результат ограничивает российский потенциал войны. Согласовал СБУ и дополнительные вполне справедливые ответы на российские удары по нашим городам и селам. Россия может закончить эту свою войну в любой момент. Затягивание войны приведет только к масштабированию наших защитных операций», - отметил Зеленский.

