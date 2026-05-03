Украинские силы нанесли новые удары по важным объектам россиян 3.05.2026, 12:57

Поражены средства ПВО и не только.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ осуществили серию прицельных ударов по средствам ПВО, радиолокационным комплексам и объектам управления российской армии.

Об этом сообщает Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Так, 1-й отдельный центр поразил ЗРГК «Панцирь-С1» в Донецкой области, ЗРК «Тор» в Луганской, РЛС типа П-18 в Запорожской, ремонтную базу и телекоммуникационный центр противника в Луганской и Донецкой областях.

В то же время операторы пограничного подразделения «Феникс» нанесли поражение по РЛС типа П-18 в Луганской области.

Бойцы 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили сразу 6 систем контроля противовоздушного пространства.

Бойцы 414-й бригады «Птицы Мадяра» поразили пункт постоянной дислокации отряда «Шторм», а также пункт дислокации подразделения «Рубикон» в Донецкой области.

Отдельно был поражен пункт дислокации личного состава в Запорожской области. В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления подразделениями.

