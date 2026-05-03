закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские силы нанесли новые удары по важным объектам россиян

  • 3.05.2026, 12:57
  • 1,044
Украинские силы нанесли новые удары по важным объектам россиян

Поражены средства ПВО и не только.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ осуществили серию прицельных ударов по средствам ПВО, радиолокационным комплексам и объектам управления российской армии.

Об этом сообщает Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Так, 1-й отдельный центр поразил ЗРГК «Панцирь-С1» в Донецкой области, ЗРК «Тор» в Луганской, РЛС типа П-18 в Запорожской, ремонтную базу и телекоммуникационный центр противника в Луганской и Донецкой областях.

В то же время операторы пограничного подразделения «Феникс» нанесли поражение по РЛС типа П-18 в Луганской области.

Бойцы 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили сразу 6 систем контроля противовоздушного пространства.

Бойцы 414-й бригады «Птицы Мадяра» поразили пункт постоянной дислокации отряда «Шторм», а также пункт дислокации подразделения «Рубикон» в Донецкой области.

Отдельно был поражен пункт дислокации личного состава в Запорожской области. В результате ударов противник понес потери в живой силе, а также была нарушена система управления подразделениями.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко