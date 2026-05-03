Погранслужба Украины предупредила о провокациях с территории Беларуси 3.05.2026, 11:55

Такой сценарий не исключен.

Угроза для Украины со стороны Беларуси никуда не исчезает, ведь они продолжают поддерживать РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире «Мы – Украина», передает Цензор.НЕТ.

Возможные провокации

Так, он отметил, что большого количества российских сил на территории Беларуси пока не наблюдается. В то же время пресс-секретарь заметил, что Беларусь продолжает подыгрывать РФ.

«Можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы, не исключаем провокаций», - отметил Демченко.

Залет воздушного шара

По словам пресс-секретаря, вчера был зафиксирован залет воздушного шара со стороны Беларуси.

«Фактически это средство использовал ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов», - рассказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.

