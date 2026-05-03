закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Погранслужба Украины предупредила о провокациях с территории Беларуси

  • 3.05.2026, 11:55
Погранслужба Украины предупредила о провокациях с территории Беларуси

Такой сценарий не исключен.

Угроза для Украины со стороны Беларуси никуда не исчезает, ведь они продолжают поддерживать РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире «Мы – Украина», передает Цензор.НЕТ.

Возможные провокации

Так, он отметил, что большого количества российских сил на территории Беларуси пока не наблюдается. В то же время пресс-секретарь заметил, что Беларусь продолжает подыгрывать РФ.

«Можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию в направлении нашей границы, не исключаем провокаций», - отметил Демченко.

Залет воздушного шара

По словам пресс-секретаря, вчера был зафиксирован залет воздушного шара со стороны Беларуси.

«Фактически это средство использовал ретранслятор, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые РФ использует против Украины во время обстрелов», - рассказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси была зафиксирована довольно специфическая активность на участках границы с Украиной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко