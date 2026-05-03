Сегодня Анджей Почобут получит Орден Белого Орла

Анджей Почобут

Высшую государственную награду вручит президент Польши в День Конституции.

Во время воскресных торжеств по случаю Дня Конституции 3 мая в Королевском замке в Варшаве недавно освобожденный из белорусской тюрьмы журналист Анджей Почобут получит из рук президента Польши Орден Белого Орла, сообщает Rzeczpospolita.

Решение о награждении Анджея Почобута Орденом Белого Орла президент Польши Кароль Навроцкий принял еще в День Независимости, 11 ноября 2025 года. Выступая на церемонии вручения наград, он выразил надежду, что сможет лично вручить орден белорусскому журналисту и активисту польского меньшинства в Беларуси.

2 мая глава Канцелярии президента Польши Павел Шефернакер сообщил, что благодаря освобождению Почобута 28 апреля это станет возможным во время празднования Дня Конституции 3 мая в Королевском замке в Варшаве. В этот день Анджей Почобут получит из рук президента Польши Кароля Навроцкого Орден Белого Орла.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

