Россияне впервые за шесть лет стали меньше ходить в магазины за продуктами 4 3.05.2026, 9:59

Крупнейшие продовольственные ритейлеры России в первом квартале 2026 года впервые за 6 лет столкнулись с падением посещаемости, сообщает РБК со ссылкой на отчетность компаний и оценки Infoline.

У X5, управляющей магазинами «Пятерочка» и «Перекресток», трафик упал на 1,7%, у Fix Price — на 5,8%. Оперирующая сетью из 3 тысяч магазинов «Лента» едва удержала трафик около нуля (+0,1%) за счет агрессивных промоакций, а наиболее заметный отток покупателей пережили премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука Вкуса», отмечает РБК.

«Первые звоночки» для розничных сетей прозвенели еще в прошлом году, когда потребители стали переходить в режим экономии, а рост оборота розницы замедлился втрое — с 7,2% до 2,6%, по данным Росстата.

В начале 2026 года ситуация усугубилась. Посещаемость сопоставимых магазинов оказалась отрицательной во всех форматах офлайн-ретейла, рассказывает старший аналитик «Эйлер» Николай Ковалев. Доходы у людей снижаются, они стали реже ходить в магазины и внимательнее относятся к содержимому корзин, поясняет эксперт.

