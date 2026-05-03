Можно ли в Беларуси взять машину в аренду и пустить за руль другого человека?
- 3.05.2026, 8:37
Оказывается, есть нюанс.
Какие права есть у водителя, который берет в аренду машину у каршеринга? И можно ли пускать другого за руль? Об этом рассказали в ГАИ Мингорисполкома.
По закону, когда вы подписываете договор с каршеринговой компанией, авто переходит в вашу собственность на время действия аренды.
Владельцу авто, в свою очередь, запрещается передавать управление другому лицу, у которого нет при себе водительского удостоверения. Те же правила работают в случае аренды.
В ГАИ предупредили, что за первое нарушение этого правила можно получить штраф от пяти до 20 базовых величин. Если повторно попасться в течение года, то придется или платить от 20 до 50 базовых величин, или идти на общественные работы, или вовсе попасть под административный арест.
В ситуации, когда нарушения повторяются, может досйти до уголовной ответственности.