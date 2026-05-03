Можно ли в Беларуси взять машину в аренду и пустить за руль другого человека? 3.05.2026, 8:37

Оказывается, есть нюанс.

Какие права есть у водителя, который берет в аренду машину у каршеринга? И можно ли пускать другого за руль? Об этом рассказали в ГАИ Мингорисполкома.

По закону, когда вы подписываете договор с каршеринговой компанией, авто переходит в вашу собственность на время действия аренды.

Владельцу авто, в свою очередь, запрещается передавать управление другому лицу, у которого нет при себе водительского удостоверения. Те же правила работают в случае аренды.

В ГАИ предупредили, что за первое нарушение этого правила можно получить штраф от пяти до 20 базовых величин. Если повторно попасться в течение года, то придется или платить от 20 до 50 базовых величин, или идти на общественные работы, или вовсе попасть под административный арест.

В ситуации, когда нарушения повторяются, может досйти до уголовной ответственности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com