Россия всю ночь содрогалась от взрывов

Россия всю ночь содрогалась от взрывов3
- 3.05.2026, 9:07
Из-за атак дронов остановили работу московские аэропорты Шереметьево и Внуково.
В ночь на 3 мая неизвестные дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Под ударом могли оказаться объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.
В разных районах Ленинградской области раздавались взрывы, жители сообщали о звуках пролетов дронов и работе противовоздушной обороны.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о якобы 59 уничтоженных дронах.
На этом фоне временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы. Такая же ситуация и в «Шереметьево» и «Внуково».
В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени. Это один из крупнейших заявленных российскими властями налетов на регион за последнее время.