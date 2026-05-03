Россия всю ночь содрогалась от взрывов 3 3.05.2026, 9:07

Из-за атак дронов остановили работу московские аэропорты Шереметьево и Внуково.

В ночь на 3 мая неизвестные дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Под ударом могли оказаться объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.

В разных районах Ленинградской области раздавались взрывы, жители сообщали о звуках пролетов дронов и работе противовоздушной обороны.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о якобы 59 уничтоженных дронах.

На этом фоне временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы. Такая же ситуация и в «Шереметьево» и «Внуково».

В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени. Это один из крупнейших заявленных российскими властями налетов на регион за последнее время.

