закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия всю ночь содрогалась от взрывов

3
  • 3.05.2026, 9:07
  • 1,420
Россия всю ночь содрогалась от взрывов

Из-за атак дронов остановили работу московские аэропорты Шереметьево и Внуково.

В ночь на 3 мая неизвестные дроны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Под ударом могли оказаться объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщают местные паблики и мониторинговые каналы.

В разных районах Ленинградской области раздавались взрывы, жители сообщали о звуках пролетов дронов и работе противовоздушной обороны.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о якобы 59 уничтоженных дронах.

На этом фоне временно приостановил работу петербургский аэропорт Пулково. По данным Росавиации, он не принимает и не отправляет рейсы. Такая же ситуация и в «Шереметьево» и «Внуково».

В Ленинградской области режим опасности атаки БПЛА ввели около 23:00 по московскому времени. Это один из крупнейших заявленных российскими властями налетов на регион за последнее время.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко