закрыть
3 мая 2026, воскресенье, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран предложил Трампу сделку по Ормузскому проливу

2
  • 3.05.2026, 8:17
  • 2,224
Иран предложил Трампу сделку по Ормузскому проливу

Тегеран хочет отложить ядерный вопрос на потом.

Иран предложил США новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады. План предусматривает немедленное восстановление судоходства, но откладывает ключевые переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.

Основные пункты иранской инициативы:

Открытие пролива: Иран восстанавливает свободное движение судов.

Снятие блокады: США прекращают экономическое и военное давление.

Ядерный вопрос: дискуссии по ограничению центрифуг и обогащения урана переносят на потом.

Признание прав: Вашингтон должен признать право Тегерана на мирный атом.

«Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы», - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.

Нефть и выборы: почему время играет против США

Вашингтон находится под колоссальным внутренним давлением, отмечает Reuters. Цены на бензин: в США стремительно растут, а Штаты - автомобильная страна с большой территорией.

Топливо может стать основным фактором, который повлияет на избирателей во время голосования за кандидатов в Конгресс в ноябре. Республиканцы под большим риском потерять большинство.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко