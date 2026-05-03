Иран предложил Трампу сделку по Ормузскому проливу 2 3.05.2026, 8:17

Тегеран хочет отложить ядерный вопрос на потом.

Иран предложил США новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады. План предусматривает немедленное восстановление судоходства, но откладывает ключевые переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.

Основные пункты иранской инициативы:

Открытие пролива: Иран восстанавливает свободное движение судов.

Снятие блокады: США прекращают экономическое и военное давление.

Ядерный вопрос: дискуссии по ограничению центрифуг и обогащения урана переносят на потом.

Признание прав: Вашингтон должен признать право Тегерана на мирный атом.

«Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы», - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.

Нефть и выборы: почему время играет против США

Вашингтон находится под колоссальным внутренним давлением, отмечает Reuters. Цены на бензин: в США стремительно растут, а Штаты - автомобильная страна с большой территорией.

Топливо может стать основным фактором, который повлияет на избирателей во время голосования за кандидатов в Конгресс в ноябре. Республиканцы под большим риском потерять большинство.

