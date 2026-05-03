Наступление РФ захлебнулось: оккупанты потеряли 116 квадратных километров за месяц 3 3.05.2026, 8:22

Столько войска РФ не теряли с 2024 года.

Российские оккупационные войска в апреле 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику на фронте. Вместо ожидаемых захватов армия РФ зафиксировала чистую потерю контролируемых территорий.

Об этом сообщает ISW (Институт изучения войны).

Согласно данным отчета, оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами в течение одного месяца. Такого не случалось с августа 2024 года, когда ВСУ начали операцию в Курской области.

Темпы вражеского аванса падают и этот процесс начался еще в ноябре 2025 года. Вооруженные силы Украины проводят успешные наземные контратаки. Точные удары на среднее расстояние выбивают логистику. Враг вынужден обороняться там, где планировал атаковать.

Связь и координация: что сломалось в армии РФ

Проблемы оккупантов имеют конкретные причины. Военная машина РФ начала давать сбои из-за внутренних и внешних факторов.

Ключевые удары по боеспособности врага:

Starlink: в феврале 2026 года блокировка терминалов на оккупированных территориях стала системной.

Telegram: ограничение работы мессенджера со стороны Кремля разрушило горизонтальную связь между подразделениями.

Логистика: украинские удары по складам и штабам стали более болезненными.

Это ухудшило и без того хронические проблемы российской армии. Без стабильной связи координация наступления стала почти невозможной, отмечают в ISW.

Фактор погоды: аномальная зима и распутье

Природа также сыграла на стороне защитников Украины. Эта зима оказалась суровее предыдущей, а температуры на востоке Украины были ниже. Количество осадков - значительно выше.

Сейчас на фронте царит «бездорожье». Таяние снега и весенние дожди превратили почву в ловушку для техники. Механизированные части РФ просто увязли в грязи.

Аналитики ISW отмечают, что обычно россияне пытаются восстановить активность в мае, когда земля высыхает. Однако хватит ли им ресурсов на этот раз - большой вопрос.

Кремль пытается скрыть реальное положение дел, говорят аналитики. Для этого агрессор использует тактику «проникновения». Российские группы заходят в серые зоны между украинскими позициями. Они не контролируют эти участки, но пропаганда выдает это за «взятие под контроль».

Сравнительная статистика продвижения РФ:

Ноябрь 2025 - апрель 2026: захвачено 1 443 кв. км.

Тот же период прошлого года: захвачено 2 368 кв. км.

Средняя скорость в 2026 году: всего 2,9 кв. км в сутки (против 9,76 кв. км в 2025-м).

Россияне пытаются создать иллюзию непрерывного движения. На самом деле уровень реального контроля над новыми участками является минимальным. Большинство территорий, о которых отчитывается РФ, - это спорные районы, где оккупанты не могут закрепиться, заключают в ISW.

Какие сейчас события на фронте

Украина заметила «специфическую активность» на участках границы с Беларусью, заявил президент Украины Владимир Зеленский. С той стороны возможны мелкие провокации, которые будут стоить дороже именно белорусской стороне, отметил он.

Также выяснилось, что оккупанты в очередной раз солгали о своем продвижении на Сумщине. Населенный пункт Мирополье находится под контролем ВСУ.

А еще украинские герои поразили ОТРК «Искандер», склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ. Все удары нанесены по объектам, которые были расположены на ВОТ.

