Z-писатель Прилепин: Путин уже не контролирует войну 4.07.2026, 8:39

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Захар Прилепин

Россия платит огромную цену.

Некогда ярый сторонник войны против Украины, известный Z-писатель Захар Прилепин выступил с откровенным заявлением. Он рассказал о страшной цене, которую РФ и Украина платят за так называемую «СВО». Об этом сообщает Dialog.UA.

Прилепин заявил, что война против Украины забрала жизни уже миллионов людей и скоро сравняется по жертвам с Великой Отечественной.

«Мы ее (цену войны — ред.) платим еще. Огромная цена! На секунду задумайтесь. У нас была Великая Отечественная война кромешная, (…) трупами просто завалили, потеряли 5-6 млн военных наших, остальные погибшие — гражданские. Вот посмотрите на текущие события. Я округлю и скажу, что Россия и Украина потеряли 2 млн человек в этой войне. 2 млн человек! (…) И я вас уверяю, если она продлится еще какое-то время, а она продолжится, мы вообще выйдем на этот уровень… Сейчас ровно то же самое происходит! Ровно то же самое! Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же машина убийств работает», — заявил Прилепин.

Чтобы смягчить резкость своих заявлений, Z-патриот начал утверждать, что глава Кремля Владимир Путин якобы не виновен в происходящем, потому что уже не контролирует войну, которую сам же начал.

«Конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват, потому что это невозможно контролировать! Это огромные территории, и мы даже не знаем, что там происходит в этих городах… Вот это цена. Мы ее даже не понимаем! Ну, потому что это далеко, где-то какие-то сводки… А это кромешная война, просто кромешная», — констатировал Прилепин.

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