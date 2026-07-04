The New York Times: Украина начала операцию по принуждению РФ к миру 4.07.2026, 5:00

Основным направлением усилий является оккупированный Крым.

Поскольку оккупированный Крым имеет почти сакральное значение для режима Путина, Украина пытается нанести региону настолько ощутимые потери, чтобы заставить Кремль согласиться на прекращение войны. Об этом пишет The New York Times (перевод - «Униан»).

Как отмечает издание, после аннексии Крыма в 2014 году Москва последовательно интегрировала полуостров в состав России, вкладывая значительные ресурсы в его развитие и превращая его в символ собственной политики. В то же время в последнее время украинские удары по логистическим маршрутам и критической инфраструктуре значительно осложнили ситуацию на оккупированной территории.

По данным авторов публикации, одной из главных проблем для жителей стали длительные отключения электроэнергии, перебои с водоснабжением и острый дефицит топлива. Из-за нехватки электричества были эвакуированы детские летние лагеря, а работу некоторых объектов инфраструктуры пришлось приостановить.

Особенно острой стала ситуация с обеспечением топливом. Российские оккупационные власти сначала пытались нормировать продажу бензина, однако впоследствии фактически ограничили его реализацию для населения, оставив запасы для коммунальных и экстренных служб.

Как отмечает издание, даже подконтрольная Москве администрация Крыма признает масштаб проблем. «Большие объемы топлива в ближайшее время в продажу не поступят», – отметил недавно глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

Авторы также обращают внимание на то, что всё большее значение приобретает Керченский мост, который фактически остался главной транспортной артерией между Россией и Крымом. После многочисленных ударов по морским маршрутам и сухопутному коридору через оккупированную часть Херсонской области именно этот мост обеспечивает основные поставки на полуостров. Ранее Украина уже неоднократно атаковала его, а российская сторона значительно усилила меры безопасности.

В материале напоминается, что Крым имеет для Путина не только военное, но и важное политическое и символическое значение. Именно аннексию полуострова он многократно называл одним из своих главных достижений.

В то же время, отмечает The New York Times, в последнее время Украина существенно нарастила производство собственных беспилотников и ракет, что позволило регулярно наносить удары по Крыму и другим регионам России. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие атаки «дальнобойными санкциями», поскольку они всё сильнее влияют на повседневную жизнь россиян.

«Воздушная кампания усилила давление на господина Путина, которому ранее удавалось изолировать значительную часть российского общества от реальности войны», – резюмирует издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com