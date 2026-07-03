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Очереди к российским заправкам стали видны из космоса

  • 3.07.2026, 19:22
Очереди к российским заправкам стали видны из космоса

Об этом сообщил эксперт по спутниковым данным.

Многокилометровая очередь к автозаправочной станции в Забайкальском крае попала на спутниковый снимок Airbus, сделанный утром 3 июля, сообщил эксперт (BBC Verify BBC News | Русская служба) по спутниковым данным Пол Браун. На изображении, согласно его анализу, видна вереница машин у заправки «Роснефти» в поселке Атамановка близ Читы.

Днём ранее в интернете появилось видео этой очереди, снятое 2 июля, — её длина составила около 4,5 километров. По оценке «Медузы», количество стоящих в очереди машин может достигать 800.

На кадрах видна АЗС «Роснефти», которая получает топливо с Хабаровского НПЗ компании ННК — этот завод не подвергался украинским атакам, отмечает «Медуза». Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности 25 июня из-за дефицита бензина, охватившего практически всю страну.

К настоящему моменту BBC Verify подтвердила подлинность видео с очередями на заправках уже в 13 регионах России, включая Москву и Московскую область. В некоторых субъектах к охране порядка на АЗС привлекают полицию, казаков и участников войны в Украине, а в ряде регионов бензин начали отпускать в приоритетном порядке чиновникам и госслужащим.

Причиной дефицита стали массированные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

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