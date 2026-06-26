В РФ опубликовали видео, на котором главу МИД Беларуси снимает скрытая камера 5 26.06.2026, 20:18

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Максим Рыженков

Фото: sb.by

Видео появилось накануне визита Лукашенко в Россию.

Российский телеграм-канал «ЕЖ» накануне визита Александра Лукашенко в Россию опубликовал видео с якобы перехваченным разговором министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова.

На записи человек обсуждает с подчиненным возможную сделку с американскими инвесторами. На черно-белом видео некий мужчина сидит на заднем сиденье автомобиля и разговаривает по мобильному телефону. При этом звук и видеоряд не совпадают.

По словам мужчины на аудио, сделку с американским инвестором лично контролирует «Первый» — намек на Александра Лукашенко. Эта сделка якобы должна «открыть двери» для Беларуси, а ее стоимость «не имеет никакого значения», так как все затраты якобы планируется «компенсировать за счет соседей». Это явно намек на возможную продажу американским инвесторам в рамках «большой сделки» с Дональдом Трампом Нежинского горно-обогатительного комбината калийных солей.

Отметим, видео появилось накануне визита Лукашенко в Россию.

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