Огромная очередь в бобруйский ТЦ шокировала белорусов

Многие даже заподозрили ИИ.

На днях в Бобруйске вызвало дикий ажиотаж открытие нового торгового центра «Этажерка». Видео с огромной толпой посетителей завирусилось в соцсетях, причем многие пользователи настолько удивились происходящему, что решили, будто кадры созданы с помощью ИИ, пишет «Онлайнер».

В комментариях некоторые писали, что не верят в подлинность записи, отмечая, что «в Бобруйске нет столько людей» и «нет мест, которые могли бы вместить такую толпу», а голос за кадром «какой-то не белорусский». Однако очевидцы подтвердили, что видео настоящее.

На кадрах видно, как десятки людей, среди которых много детей, буквально штурмуют вход в торговый центр. Из-за большого наплыва посетителей у дверей образовалась давка.

Как выяснилось, причиной такого ажиотажа стали бесплатные угощения, которые раздавали гостям открытия.

— Мороженое давали на улице, дети и даже взрослые летели со скоростью ветра по два раза, и лимонад давали. Мне стыдно за народ. Шарики брали по пять штук и больше сами взрослые, хотя это для детей. Жесть просто, — рассказала одна из посетительниц.

Другая жительница Бобруйска, которая пришла на открытие с ребенком, также подтвердила, что ролик не является фейком.

— Это не фейк и не ИИ. Люди вели себя так, как будто приехали с хутора. Подростки. Как будто не видели никогда в своей жизни магазинов, — написала она.

Фоторепортаж с открытия ТЦ опубликовало и городское издание bobrlife.by. Толпа на снимках действительно внушительная, и она явно та же самая, что и на видео. Оно, к слову, набрало уже больше 160 тысяч просмотров, хотя все еще оставляет сомнения в своей подлинности.

Чтобы окончательно развеять эти сомнения, журналисты обратились за комментарием в сам ТЦ. Там сразу же ответили: «Это 100% не фейк».

— Видео было снято работниками местного государственного издания, никакой генерации там точно быть не может. На открытие пришло больше 3000 человек. Просто так вышло, что люди собрались немного раньше назначенного времени, образовалась толпа. Но никакой давки не случилось, мы запускали посетителей в соответствии с техникой безопасности. Выносили бесплатно воду, мороженое. Мы, конечно, не ожидали настолько большого ажиотажа, но оказались к нему готовы, — прокомментировал журналистам ситуацию учредитель «Этажерки» Александр Бородин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com