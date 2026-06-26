Трамп: Те, кто введет налог на цифровые услуги США, получат новые пошлины 26.06.2026, 20:46

Фото: Getty Images

Президент США заявил, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога.

США введут пошлины в размере 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Эта ПОШЛИНА отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были они реализованы, подписаны или нет», — предупредил американский лидер.

Трамп упомянул, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога.

О готовности ввести налог для американских технологических компаний руководство Евросоюза упомянуло в прошлом году.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог для американских технологических гигантов.

По его словам, у Вашингтона «не останется выбора», кроме как ввести 100‑процентные пошлины на французские вина.

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