Трамп: Те, кто введет налог на цифровые услуги США, получат новые пошлины
- 26.06.2026, 20:46
Президент США заявил, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога.
США введут пошлины в размере 100% на любые импортируемые товары из стран Европы, которые одобрят налог на цифровые услуги от американских компаний. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Эта ПОШЛИНА отменяет действие торговых соглашений, заключенных с этой страной, независимо от того, были они реализованы, подписаны или нет», — предупредил американский лидер.
Трамп упомянул, что некоторые из стран Европы близки к введению такого налога.
О готовности ввести налог для американских технологических компаний руководство Евросоюза упомянуло в прошлом году.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США начнут новую торговую войну с Францией, если Париж не отменит цифровой налог для американских технологических гигантов.
По его словам, у Вашингтона «не останется выбора», кроме как ввести 100‑процентные пошлины на французские вина.