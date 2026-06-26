Глава Меджлиса назвал условие, которое заставит Россию бежать из Крыма 26.06.2026, 21:15

Cейчас временно оккупированный полуостров находится накануне паники.

Последующая изоляция оккупированного Крыма, а также лишение российских войск горючего и электричества может вынудить Кремль начать переговоры или вывести армию.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

По словам Чубарова, сейчас временно оккупированный полуостров остров находится накануне паники. Прямого хаоса среди россиян пока нет, но градус напряжения стремительно растет.

В пророссийских пабликах жители Крыма все чаще выражают недовольство. Люди спрашивают, почему оккупационные власти не дают четких ответов на вызовы безопасности и где обещана помощь от Москвы.

Глава Меджлиса считает, что содержание российской армейской группировки существенно усложнится, если кафиров лишить электроэнергии и горючего.

Сейчас все поставки врага держится только на двух маршрутах - сухопутном коридоре через оккупированные Мариуполь и Мелитополь и Керченский мост.

Полная изоляция полуострова и разрушение этих путей заставит Москву выбирать - либо садиться за стол переговоров, либо начинать масштабный вывод сил.

«Как только они начнут эвакуировать военных - вот тогда уже начнется паника», - подчеркнул Чубаров.

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