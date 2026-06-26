Британия предоставит $1 млрд на восстановление Украины 26.06.2026, 22:07

Средства будут переданы через Всемирный банк.

Великобритания предоставит Украине $1 млрд в рамках кредита Всемирного банка, который составляет $4 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном от имени британского вице-премьера Дэвида Лэмми.

«Вице-премьер Дэвид Лэмми объявил, что Великобритания выделит финансирование в размере $1 млрд на повышение устойчивости Украины и ее восстановление», — говорится в заявлении Лэмми.

Уточняется, что средства будут переданы через Всемирный банк как часть более крупного пакета помощи, предназначенного для поддержки работы больниц, образовательных учреждений и основных государственных служб по всей стране.

По информации из пресс-релиза, это финансирование также будет способствовать привлечению частных инвестиций, поддержанию экономического роста и созданию новых квалифицированных рабочих мест.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com