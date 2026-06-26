Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно 1 26.06.2026, 22:16

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украина ждет от РФ «шаг к миру».

Друзья диктатора России Владимира Путина слышали от украинской стороны, что «окончание этой войны возможно». Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил 26 июня в своем видеообращении.

— Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру, — отметил президент Украины.

Он добавил, что украинские военные каждый день «доказывают силу украинской точности», а «дальнобойные санкции» Украины и «санкции средней дальности» полностью реализуются.

— Это наши справедливые ответы России за эту войну — войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины — нам война не нужна, — заявил Владимир Зеленский.

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