Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно

Зеленский: Друзья Путина слышали от нас, что окончание войны возможно1
- 26.06.2026, 22:16
Украина ждет от РФ «шаг к миру».
Друзья диктатора России Владимира Путина слышали от украинской стороны, что «окончание этой войны возможно». Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил 26 июня в своем видеообращении.
— Украина дала предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Надо, чтобы Россия сделала этот шаг к миру, — отметил президент Украины.
Он добавил, что украинские военные каждый день «доказывают силу украинской точности», а «дальнобойные санкции» Украины и «санкции средней дальности» полностью реализуются.
— Это наши справедливые ответы России за эту войну — войну, которую Россия начала и которую должна Россия закончить. Россия должна забрать эту войну с собой из Украины — нам война не нужна, — заявил Владимир Зеленский.