Воздушные силы ВСУ показали кадры уничтожения российских баллистических ракет над Киевом

Видео.

Воздушные силы ВСУ обнародовали видео сбивания украинской противовоздушной обороной российских баллистических ракет над Киевом в четверг, 25 июня.

Соответствующие кадры боевых действий ПВО опубликованы на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Боевая операция по уничтожению вражеских баллистических ракет вечером 25 июня 2026 года. Одно небо, общая защита!» — подчеркнули Воздушные силы.

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