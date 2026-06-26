Воздушные силы ВСУ показали кадры уничтожения российских баллистических ракет над Киевом
- 26.06.2026, 22:39
Видео.
Воздушные силы ВСУ обнародовали видео сбивания украинской противовоздушной обороной российских баллистических ракет над Киевом в четверг, 25 июня.
Соответствующие кадры боевых действий ПВО опубликованы на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
«Боевая операция по уничтожению вражеских баллистических ракет вечером 25 июня 2026 года. Одно небо, общая защита!» — подчеркнули Воздушные силы.