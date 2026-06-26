закрыть
26 июня 2026, пятница, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воздушные силы ВСУ показали кадры уничтожения российских баллистических ракет над Киевом

  • 26.06.2026, 22:39
Воздушные силы ВСУ показали кадры уничтожения российских баллистических ракет над Киевом

Видео.

Воздушные силы ВСУ обнародовали видео сбивания украинской противовоздушной обороной российских баллистических ракет над Киевом в четверг, 25 июня.

Соответствующие кадры боевых действий ПВО опубликованы на официальной странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

«Боевая операция по уничтожению вражеских баллистических ракет вечером 25 июня 2026 года. Одно небо, общая защита!» — подчеркнули Воздушные силы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра