Паутина 2.0 3 Сергей Мисюра

19.06.2026, 11:09

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Самый знаменитый эпизод удара по Москве

Фото: Скриншот

Дальше может быть еще веселее.

Вот так и нужно пробивать ПВО! Вот так и нужно проходить все кольца и купола вокруг самого защищенного объекта в России — Москвы)

И здесь снова хочу добавить несколько комментариев по поводу деталей, ведь помимо сотен «Лютых» на видео и летящей крышки резервуара, их можно пропустить)

Сегодняшняя атака подтвердила мою теорию/логику/стратегию наших ударов по болотам, о которых я рассказал позавчера. После удара по Катопне. И сегодня наносили удары не только по ней.

Самый знаменитый эпизод удара по Москве | Фото: Скриншот

По данным мониторинга российских каналов, судя по их реакциям, было зафиксировано целый 441 взрыв. Можно вычесть сотню запусков их же ракет, поэтому триста наших дронов взорвались либо на целях, либо в небе в результате сбивания. Шутку про тракториста оставляю москвичам.

Масса этой крышки резервуара, в зависимости от объема, может варьироваться от 7 до 12 тонн. Значит, в резервуаре была не нефть и не дизельное топливо. Там был бензин или авиационный бензин. Посмотрим, как обстоят дела с переносами рейсов в аэропортах.

В этот резервуар попал не наш дрон, а, судя по всему, ракета из российского ПЗРК — отчетливо виден запуск с земли и небольшая траектория. Прямо в резервуар.

Что касается промахов ракет — здесь тоже масса видео. Российские специалисты по ПВО и головки самонаведения малых комплексов и ПЗРК не приспособлены для сбивания таких целей, как «Лютый» и FP-1.

Очень много нерусского языка. Это точно Москва?

И в довершение ко всему — помимо «Бобров», «Лютых» и FP-1 — прилетело много наших реактивных дронов. Все они прибыли утром, а активные действия начались после 2 часов ночи. То есть, когда наши казаки через пару часов увидели, где появилось "окно возможностей", — начали отправлять туда все, что было под рукой. Поэтому и больше всего видео петухов утром, и много реактивных «Барсов» или «Рут». Думаю, скоро мы узнаем больше о том, сколько и чего именно мы отправили в сторону Москвы.

Это очень, очень и очень крутая операция, в которой задействованы все возможности во всех этих кольцах обороны Москвы. Провели все, что могли, но без применения ракет. Поэтому это точно не все, на что мы способны.

Дальше может быть еще веселее.

Поздравляю всех, кто принимал в этом участие! Это была великолепная операция, на уровне «Паутины». Ее последствия мы будем наблюдать еще не один день.

Сергей Мисюра, «Фейсбук»

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