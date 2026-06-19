Российская ракета ПВО «прицельным» ударом сорвала люк резервуара на Московском НПЗ 3 19.06.2026, 9:48

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Видеофакт.

В соцсети появились кадры удара российской ракеты ПВО по нефтяному резервуару в Москве во время попыток отразить атаку Украины 18 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео запечатлено, как украинский беспилотник пролетает над небом, затянутым серым дымом от предыдущих ударов ВСУ. Российская ракета ПВО «прицельно сбила» дрон ВСУ перед НПЗ и «высокоточным ударом» попала в резервуар. Далее видно яркое пламя и сорванный люк.

Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план «Ковер».

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Дронная атака на Россию, по данным российского Минобороны, стала рекордной для ВСУ: якобы было сбито 992 БПЛА, 4 «Фламинго» и 10 управляемых авиабомб.

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