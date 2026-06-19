В Московский НПЗ попала российская ракета: новое видео 4 19.06.2026, 8:57

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Запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

В сети появилось видео, на котором показано, как российская ракета попала в Московский НПЗ. Ролик распространили украинские телеграм-каналы, пишут «Важные истории».

Судя по всему, видео опубликовали в китайской версии TikTok — об этом свидетельствуют вотермарка и китайская речь на фоне.

На кадрах демонстрируется, как в сторону МНПЗ направляется дрон, но потом мимо него пролетает ракета, которая и попадает прямо в резервуар, поднимая крышку на воздух.

Подлинность видео подтвердил Z-канал «Военный осведомитель».

«Ситуация со сливом кучи видео очередной раз хорошо демонстрирует, что если в районе атакуемого объекта находится огромное количество рабочих-мигрантов и иностранных туристов, то все запреты на публикацию кадров прилетов или работы ПВО, ориентированных на граждан страны, не будут иметь ни малейшего эффекта», — написал он.

Ранее в телеграм-каналах также публиковали видео, как в Подмосковье запускали подобные ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов. На этих кадрах видно, что расчеты действовали хаотично.

Информацию подтвердили OSINT-аналитики российского СМИ ASTRA.

Они проанализировали видео, снятое очевидцем в микрорайоне «Новые Котельники», 17, на котором запечатлен момент перед взрывом и подъемом в воздух купольной крыши одного из резервуаров Московского НПЗ.

По данным ASTRA, на записи виден характерный инверсионный след, который позволил определить траекторию полета ракеты. Аналитик проекта пришел к выводу, что взрыв произошел сразу после выстрела и попадания ракеты ПВО в нефтехранилище.

Аналитики предполагают, что запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». По предварительным данным, ракета летела с северо-востока.

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