В Московский НПЗ попала российская ракета: новое видео

В Московский НПЗ попала российская ракета: новое видео4
- 19.06.2026, 8:57
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Запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
В сети появилось видео, на котором показано, как российская ракета попала в Московский НПЗ. Ролик распространили украинские телеграм-каналы, пишут «Важные истории».
Судя по всему, видео опубликовали в китайской версии TikTok — об этом свидетельствуют вотермарка и китайская речь на фоне.
На кадрах демонстрируется, как в сторону МНПЗ направляется дрон, но потом мимо него пролетает ракета, которая и попадает прямо в резервуар, поднимая крышку на воздух.
Подлинность видео подтвердил Z-канал «Военный осведомитель».
«Ситуация со сливом кучи видео очередной раз хорошо демонстрирует, что если в районе атакуемого объекта находится огромное количество рабочих-мигрантов и иностранных туристов, то все запреты на публикацию кадров прилетов или работы ПВО, ориентированных на граждан страны, не будут иметь ни малейшего эффекта», — написал он.
Ранее в телеграм-каналах также публиковали видео, как в Подмосковье запускали подобные ракеты из переносных зенитных ракетных комплексов. На этих кадрах видно, что расчеты действовали хаотично.
Информацию подтвердили OSINT-аналитики российского СМИ ASTRA.
Они проанализировали видео, снятое очевидцем в микрорайоне «Новые Котельники», 17, на котором запечатлен момент перед взрывом и подъемом в воздух купольной крыши одного из резервуаров Московского НПЗ.
По данным ASTRA, на записи виден характерный инверсионный след, который позволил определить траекторию полета ракеты. Аналитик проекта пришел к выводу, что взрыв произошел сразу после выстрела и попадания ракеты ПВО в нефтехранилище.
Аналитики предполагают, что запуск был осуществлен с зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». По предварительным данным, ракета летела с северо-востока.