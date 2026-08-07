В Беларуси авто стали загрязнять воздух сильнее предприятий 7 7.08.2026, 0:44

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Раньше так не было.

В Беларуси автомобили впервые обогнали предприятия по уровню загрязнения воздуха. Об этом пишет Office Life, основываясь на данных Белстата.

За 2025 год в атмосферный воздух попало 844 тыс. т выбросов загрязняющих веществ.

Из них бóльшая часть – 446 тыс. т – пришлась на мобильные источники, проще говоря – транспортные средства.

За пять лет такое наблюдали впервые. Ранее лидером по выбросам вредных веществ были стационарные источники.

В 2025-м фабрики и заводы выбросили в атмосферный воздух 399 тыс. т загрязняющих частиц. Это самый низкий показатель с 2021 года (465 тыс. т). А выбросы от транспорта тогда составляли 426 тыс. т.

Больше всего от автомобилей страдает Минская область. Выбросы от машин в этом регионе в 2025-м составили 120 тыс. т, а на стационарные источники пришлось вдвое меньше – 69 тыс. т.

В Минске разница еще заметнее: 79 тыс. против 14 тыс. т.

Но в некоторых областях выбросы от авто все еще меньше, чем от предприятий. Такими примерами стали Витебский регион (там на мобильные источники загрязнений приходится 40 тыс. т, а на стационарные – 83 тыс. т), Могилевский (43 тыс. и 51 тыс. т соответственно) и Гомельский (43 тыс. и 80 тыс. т).

В Гродненской области же показатели разделились почти поровну: 51 тыс. т вредных веществ – от машин и 50 тыс. т – от стационарных объектов.

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