Непогода прошла по Гомельской и Витебской областям
- 6.08.2026, 22:07
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Зафиксированы обрывы линий и десятки упавших деревьев.
Грозовой фронт со шквалистым ветром нарушил электроснабжение в 58 населенных пунктах Гомельской области. Непогода также повалила десятки деревьев в Гомельской и Витебской областях, однако, по оперативным данным, люди не пострадали.
Основные перебои со светом зафиксировали в Жлобинском и Светлогорском районах. По данным на 19:00 6 августа, восстановлением электроснабжения занимались более 40 бригад РУП «Гомельэнерго» и 21 единица спецтехники.
Срок полного восстановления подачи электричества пока не назван.
В Гомельской области зафиксировали 35 случаев падения деревьев. Пять легковых автомобилей получили повреждения.
Подразделения МЧС шесть раз выезжали на распиловку и уборку деревьев в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Октябрьском и Светлогорском районах, а также в Гомеле.
В Витебской области спасатели получили 15 заявок на уборку упавших деревьев. Работы проводились в Витебске и Новополоцке, а также в Городокском, Бешенковичском, Шумилинском и Полоцком районах.
По оперативной информации, пострадавших нет.
Энергетики напоминают, что оборванные провода могут оставаться под смертельно опасным напряжением. При обнаружении поврежденных линий нельзя к ним приближаться. Сообщить об аварии можно по телефонам 115 или 144.