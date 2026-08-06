Непогода прошла по Гомельской и Витебской областям 6.08.2026, 22:07

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Зафиксированы обрывы линий и десятки упавших деревьев.

Грозовой фронт со шквалистым ветром нарушил электроснабжение в 58 населенных пунктах Гомельской области. Непогода также повалила десятки деревьев в Гомельской и Витебской областях, однако, по оперативным данным, люди не пострадали.

Основные перебои со светом зафиксировали в Жлобинском и Светлогорском районах. По данным на 19:00 6 августа, восстановлением электроснабжения занимались более 40 бригад РУП «Гомельэнерго» и 21 единица спецтехники.

Срок полного восстановления подачи электричества пока не назван.

В Гомельской области зафиксировали 35 случаев падения деревьев. Пять легковых автомобилей получили повреждения.

Подразделения МЧС шесть раз выезжали на распиловку и уборку деревьев в Жлобинском, Буда-Кошелевском, Октябрьском и Светлогорском районах, а также в Гомеле.

В Витебской области спасатели получили 15 заявок на уборку упавших деревьев. Работы проводились в Витебске и Новополоцке, а также в Городокском, Бешенковичском, Шумилинском и Полоцком районах.

По оперативной информации, пострадавших нет.

Энергетики напоминают, что оборванные провода могут оставаться под смертельно опасным напряжением. При обнаружении поврежденных линий нельзя к ним приближаться. Сообщить об аварии можно по телефонам 115 или 144.

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