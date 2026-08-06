Реальные доходы и зарплаты россиян перестали расти 3 6.08.2026, 21:37

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На пятом году войны россияне ощутили ее цену на собственных кошельках.

На пятом году войны россияне ощутили ее цену на собственных кошельках. Их реальные, с поправкой на инфляцию зарплаты и располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей) росли три года подряд, а теперь перестали, пишет The Moscow Times.

По оценке Центра развития ВШЭ, если устранить сезонность, то по сравнению с концом прошлого года реальные располагаемые доходы были в июне на 0,23% меньше, а реальные зарплаты в мае – на 0,15%. Доходы заметно снизились в начале года, а затем подросли; зарплаты, наоборот, в январе-феврале увеличивались, а затем три месяца снижались – но результат один: по итогам полугодия люди в минусе.

На доходы россиян давит замедление зарплат из-за охлаждения экономики, сокращение доходов от бизнеса и собственности, отмечает отмечает экономист «Финама» Ольга Беленькая: экономический рост в стране практически остановился (0,3% за январь–май, по данным МЭР), гражданские отрасли завязли в рецессии, а малый бизнес оказался под прессом повышения налогов и массово закрывается. По данным Сбера, 12-15 тысяч организаций ежемесячно прекращают деятельность по экономическим причинам.

У тех компаний, что продолжают деятельность, тают прибыли, а с ними и возможности повышать зарплаты, даже несмотря на дефицит кадров и отток людей на фронт и военный сектор. Компаниям будет все сложнее обеспечивать ускоренный рост оплаты труда за счет сжатия прибыли — снижать ее «уже некуда», отмечают эксперты ЦМАКП. Наоборот, растет число компаний, которые сокращают расходы на персонал: согласно опросу РСПП, среди крупного бизнеса таких 40%. При этом 11% и 8% соответственно планируют сократить штат или урезать зарплаты.

Оплата труда — главный источник денежных доходов россиян, на нее приходится около 60%. Еще примерно 16% составляют социальные выплаты, включая пенсии, на третьем месте (10-11%) доходы от собственности, к которым относятся проценты по банковским вкладам. Они снижаются вместе с процентными ставками, уменьшая общий доход людей, отмечает ЦМАКП.

Люди чувствуют, что их доходы перестали расти, а ситуация в экономике ухудшается. По данным опроса Gallup, о снижении жизненных стандартов сообщают 56% российских граждан — максимальная доля за 20 лет наблюдений. Рекордных с 2006 года уровней достиг общий экономический пессимизм граждан: 60% утверждают, что ситуация в экономике ухудшается — вдвое больше, чем в первый год войны, и втрое выше показателей до аннексии Крыма.

Низкие доходы — это главное, что осложняет россиянам жизнь, показал опрос «Левада-центра». Этот ответ выбрали 48%, на втором месте «плохое здоровье, трудности с лечением» 30%.

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