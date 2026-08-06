«20 минут разборок» 14 6.08.2026, 21:10

17,110

В минском кинотеатре устроили скандал из-за отказа пустить малыша на фильм 16+.

В Threads обсуждают пару из Минска, которая пришла с маленьким ребенком на трехчасовой показ фильма «Одиссея» с возрастным ограничением 16+. Сотрудница кинотеатра отказалась пропускать семью, однако после продолжительного спора и вмешательства администратора родители все же попали в зал вместе с малышом.

Инцидент произошел в одном из минских кинотеатров Mooon, где показывали «Одиссею» Кристофера Нолана, пишет «Зеркало».

«На фильм „Одиссея“ не пускали пару с ребенком. Объясняли, что существуют возрастные ограничения 18+ (в действительности рейтинг фильма 16+. — Прим. ред.). Отец ребенка жестко наехал на девушку, которая стояла на пропуске в зал. Администратор пришел и пропустил. 20 минут разборок», — рассказала пользовательница Threads.

При этом, по ее словам, другому мужчине, который пришел на тот же сеанс с десятилетним сыном, пройти не разрешили.

Большинство комментаторов раскритиковали как родителей, так и администратора кинотеатра, пропустившего на сеанс ребенка. Люди отмечали, что это может быть вредно для самого малыша, а некоторые предлагали в таких случаях звонить в милицию:

«Девушке, которая не пустила, — премию. Администратора, который пропустил, — лишить премии и тоже отдать ее девушке. Закон есть закон. А не так, что я приду, поскандалю и мне теперь все можно. Это не та ситуация, где можно поступиться правилами».

«Тут вопросы не только к работникам, но и к родителям… На фильм в три часа тащить такого ребенка — это же надо додуматься…»

«Если в адрес девушки были оскорбления или угрозы, нужно вызывать милицию. В торговом центре они через три минуты будут на месте».

«Еще вопрос, насколько этот зритель был корректен с сотрудником кинотеатра. Если „наехал“, то это вообще „административка“. А вообще ситуация очень гендерно показательна: с девушкой не вышло, админ-мужчина все решил (пошел навстречу мужчине). Фу! Очень плохо».

«Поход с младенцем в обычный кинотеатр категорически не рекомендуется, так как это может нанести серьезный вред физическому и психическому здоровью ребенка. Основные факторы риска. Повреждение слуха: уровень звука в кинотеатрах часто превышает 85−100 дБ. У младенцев слуховые проходы уже и чувствительнее, чем у взрослых. Такой шум может вызвать необратимую травму органов слуха. Зрительная перегрузка: экран слишком огромный, яркий и мерцающий».

«Я против позиции „почему я должен находиться рядом с орущим ребенком“ как таковой, потому что ее применяют и к паркам, и к кафе, и к общественному транспорту. Но конкретно в этой ситуации никак не получается быть за родителей, потому что кинотеатр в первую очередь вреден самому ребенку, там очень шумно».

«Там настолько громкий звук, что жалко, не было беруш с собой. Я скрутила салфетки и засунула в уши, чтобы не оглохнуть. Родители, которые тащат ребенка на фильм, а админ, который пускает, заслуживают как минимум просветительской беседы. Правила +18 просто существуют».

«Мы тоже недавно хотели сходить с нашим двухлетним ребенком на мультфильм. Но увидели возрастное ограничение 14+ и сразу передумали. Думаю, такие ограничения ставят не просто так. К тому же в таком возрасте ребенку и самому тяжело спокойно просидеть почти два часа в кинотеатре».

Врочем, некоторые отнеслись к ситуации менее категорично:

«Вопрос с возрастными ограничениями неоднозначный: тащить маленького ребенка не на мультик не норм. Но!!! Простой пример — „Человек-паук“. 16+?! Че??? Мы все его с детства смотрели».

«Да че злые-то все такие?! Но главное, чтобы не ревел весь фильм. Жаль, конечно, когда нет бабушек и дедушек, на кого можно на время оставить ребенка…»

«Разве в присутствии законных представителей на маркировку не закрывают глаза? Если родители приняли решение, что данный материал не окажет пагубного влияния на ребенка».

В комментариях к посту появился ответ кинотеатра Mooon. Там подтвердили, что возрастные ограничения должны соблюдаться для всех посетителей, и пообещали разобраться в ситуации.

«Вы правы: если у фильма установлен рейтинг 16+, зрители младше не могут быть допущены в зал. Это правило должно соблюдаться для всех гостей. Мы не будем комментировать детали по конкретным гостям в публичном поле, но обязательно проверим ситуацию с командой: почему возникла такая длительная разборка у входа в зал и на каком основании было принято решение о допуске.

Спасибо, что обратили на это внимание. Такие ситуации не должны решаться „по настроению“: правила едины для всех», — заявили в кинотеатре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com