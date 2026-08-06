Куда летают отдыхать белорусы

Куда летают отдыхать белорусы6
- 6.08.2026, 21:51
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Самые популярные маршруты назвали в Belavia.
За семь месяцев 2026 года Belavia выполнила более 10,5 тыс. рейсов. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Из точки А в точку В были доставлены почти 1,3 млн пассажиров (+14,6%).
Как отметили в компании, маршрутные предпочтения меняются вместе с сезонами.
Так, за январь – июль 2026-го топ-5 направлений по проценту загрузки кресел получился таким:
Маттала (Шри-Ланка)
Нячанг
Санья
Стамбул
Тель-Авив.
Если брать статистику только за июль, она выглядит так:
Тель-Авив
Батуми
Уфа
Екатеринбург
Тбилиси.
В 2026 году на карте полетов авиакомпании уже появились такие регулярные направления, как Тель-Авив, Нячанг и Уфа.
Впервые стартовала чартерная программа из Минска в Таиланд, а также из Бреста в Эль-Аламейн.
На 25 октября запланирован старт регулярного авиасообщения между Минском и Бангкоком.