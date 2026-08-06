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Куда летают отдыхать белорусы

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  • 6.08.2026, 21:51
  • 4,464
Куда летают отдыхать белорусы

Самые популярные маршруты назвали в Belavia.

За семь месяцев 2026 года Belavia выполнила более 10,5 тыс. рейсов. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Из точки А в точку В были доставлены почти 1,3 млн пассажиров (+14,6%).

Как отметили в компании, маршрутные предпочтения меняются вместе с сезонами.

Так, за январь – июль 2026-го топ-5 направлений по проценту загрузки кресел получился таким:

Маттала (Шри-Ланка)

Нячанг

Санья

Стамбул

Тель-Авив.

Если брать статистику только за июль, она выглядит так:

Тель-Авив

Батуми

Уфа

Екатеринбург

Тбилиси.

В 2026 году на карте полетов авиакомпании уже появились такие регулярные направления, как Тель-Авив, Нячанг и Уфа.

Впервые стартовала чартерная программа из Минска в Таиланд, а также из Бреста в Эль-Аламейн.

На 25 октября запланирован старт регулярного авиасообщения между Минском и Бангкоком.

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