Россиянин показал горящие бензовозы и грузовики на трассе в Крым

Россиянин показал горящие бензовозы и грузовики на трассе в Крым12
- 6.08.2026, 22:29
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Видеофакт.
В сети появилась видеозапись, на которой россиянин снимает горящие грузовики и бензовозы на одной из логистических трасс, ведущих во временно оккупированный Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди горящей техники также видно, что движение по трассе перекрыто, а транспорт направляют в объезд. Вероятно, это связано с повреждением дорожного полотна вследствие предыдущих ударов Сил обороны Украины.
На видео россиянин эмоционально комментирует увиденное, называя поездку мимо горящих грузовиков «адреналином».
«Резче! Здесь три машины горят, бл#дь! Давай! Ни х#я не вижу! Вот это адреналин», — добавляет российский водитель.