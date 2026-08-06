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Сикорский: Польша должна вернуться к вопросу перехвата российских ракет над Украиной

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  • 6.08.2026, 22:39
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Сикорский: Польша должна вернуться к вопросу перехвата российских ракет над Украиной
РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

В Польше предлагают действовать более решительно.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что вопрос перехвата ракет России над территорией Украины требует серьезного обсуждения. Об этом 6 августа он заявил в эфире Polskie Radio, его процитировало агентство PAP.

Сикорский прокомментировал российские ракетные удары по Киеву, в результате которых гибнут мирные украинцы, указав на то, что у Украины нет средств для сбивания таких ракет.

Сикорский отметил, что вопрос о том, не лучше ли было бы сбивать российские ракеты сразу над территорией Украины, а не ждать и, возможно, позже перехватывать их над Польшей, является «темой для очень серьезной дискуссии». Он подчеркнул, что решение этого вопроса должно быть вне внутриполитических споров в стране и вне партийного соперничества.

Комментируя перспективы перемирия, глава польского МИД подчеркнул, что давление нужно оказывать именно на Россию, а не на Украину. В качестве одного из действенных инструментов он назвал принятие в США законопроекта о так называемых адских санкциях, инициатором которого в свое время был ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм. Документ предусматривает возможность введения пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, санкции против «теневого флота» РФ и расширение ограничений в отношении Ирана.

Сикорский отметил, что для многих союзников таможенные ставки составляют всего 10–15%, тогда как в отношении России, насколько ему известно, их фактически нет. Также дипломат добавил, что было бы правильно, чтобы переговорщики из США наконец посетили Киев, а не ограничивались «паломничеством» в Москву.

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