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Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию

  • 6.08.2026, 22:55
  • 1,418
Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию

Известна дата.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с ее руководителем Александром Вучичем, передает РТС.

Известно, что Вучич примет своего украинского коллегу в субботу, 8 августа.

Это первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его вступления в должность президента Украины. Ранее лидеры не раз встречались на международных форумах и саммитах за рубежом.

Вучич заявил, что во время беседы с Зеленским будут подняты несколько важных тем:

европейский путь Украины и Сербии,

двустороннее экономическое сотрудничество,

энергетическое сотрудничество.

«Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе (евроинтеграции - ред.), и, если возможно, чему-то научимся у друг друга», - сказал Вучич.

Также Вучич подчеркнул, что кроме этих ключевых вопросов открыты все другие темы.

«Также относительно нашего сотрудничества в области культуры, спорта и всего остального», - добавил президент.

На вопрос о том, означает ли визит Зеленского, что Сербия присоединится к санкциям против России, Вучич ответил:

«Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, почти пять лет назад, и она не изменилась за прошлый период и останется таковой в ближайшем будущем», - заявил президент Вучич.

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