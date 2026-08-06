Зеленский совершит первый официальный визит в Сербию 6.08.2026, 22:55

1,418

Известна дата.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Сербию и встретится с ее руководителем Александром Вучичем, передает РТС.

Известно, что Вучич примет своего украинского коллегу в субботу, 8 августа.

Это первый официальный визит Зеленского в Белград с момента его вступления в должность президента Украины. Ранее лидеры не раз встречались на международных форумах и саммитах за рубежом.

Вучич заявил, что во время беседы с Зеленским будут подняты несколько важных тем:

европейский путь Украины и Сербии,

двустороннее экономическое сотрудничество,

энергетическое сотрудничество.

«Я считаю, что мы обсудим, как и каким образом мы можем помочь друг другу в этом вопросе (евроинтеграции - ред.), и, если возможно, чему-то научимся у друг друга», - сказал Вучич.

Также Вучич подчеркнул, что кроме этих ключевых вопросов открыты все другие темы.

«Также относительно нашего сотрудничества в области культуры, спорта и всего остального», - добавил президент.

На вопрос о том, означает ли визит Зеленского, что Сербия присоединится к санкциям против России, Вучич ответил:

«Сербия определила свою позицию четыре с половиной года назад, почти пять лет назад, и она не изменилась за прошлый период и останется таковой в ближайшем будущем», - заявил президент Вучич.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com