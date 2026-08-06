Российские власти изъяли $10 млрд активов за полгода 4 6.08.2026, 23:32

4,098

Это сопоставимо с объемом национализаций за весь 2025 год.

Стоимость национализированных активов в России за первое полугодие 2026 года достигла рекордных $10,16 млрд. Это сопоставимо с объемом национализаций за весь 2025 год, подсчитали аналитики агентства AK&M, пишет РБК. Всего на такие сделки пришлось 42,2% объема российского рынка M&A за первое полугодие. Всего за этот период AK&M насчитало 15 случаев национализации. В первом полугодии 2025 года было зафиксировано 10 случаев национализации на $3,95 млрд. За весь 2025 год в госсобственность перешли 24 актива на $11,03 млрд, а в 2024 году — 10 бизнесов на $3,89 млрд.

Крупнейшей национализацией за всю волну, начавшуюся после 2022 года, стала передача в мае 2026 года сельхозхолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Стоимость актива была оценена в $7,7 млрд. В конце мая 2026 года холдинг перешел под управление ООО «РСХБ — Финанс», структуры Россельхозбанка. Вторым по стоимости национализированным активом первого полугодия 2026 года стал зернопроизводитель «Краснодарзернопродукт». Суд оценил его активы в $1,05 млрд. На третьем месте оказались активы мурманских рыболовецких компаний — «Мурмансельдь 2», «Рыболовецкий колхоз «Заря» и «Компания «Андромеда». Генпрокуратура оценила их стоимость в $606,4 млн.

Всего в январе—июне 2026 года на российском рынке слияний и поглощений состоялась 181 сделка на общую сумму $24,07 млрд. При этом аналитики AK&M отметили, что крупные активы сейчас редко продаются по рыночной стоимости. «Ранее национализированные компании уходят по более низкой цене», — пояснили в агентстве.

По данным адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры», с 2022 года было заведено более 100 дел, а объем национализированных активов превысил 6,5 трлн рублей. Среди крупнейших случаев национализации были активы рыбопромышленной группы, связанной с Олегом Каном, стоимость которых оценивалась примерно в $4,3 млрд (2024 год). В 2024 году под контроль государства также перешли активы золотодобывающей компании «Южуралзолото» миллиардера Константина Струкова, оцененные примерно в $2 млрд. Останавливать эту волну Владимир Путин не собирается. Знакомые Мошковича на встречах с президентом просили его вмешаться, но тот отказался, рассказал источник Bloomberg.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com