WP: Трамп определил желаемого преемника 10 6.08.2026, 23:59

12,026

Фото: Getty images

Президент США выбирал из двух кандидатур.

Президент США Дональд Трамп во время личной встречи со спонсорами заявил, что хочет видеть нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса победителем президентских выборов в 2028 году. Об этом 6 августа сообщила The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

По словам собеседников издания, примерно две недели назад в Овальном кабинете Трамп сказал донорам: «В конце концов, нам нужно выбрать Джей Ди».

В то же время публично Трамп по-прежнему не называет своего фаворита. В последние месяцы он фактически подогревает конкуренцию между Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио, неоднократно заявляя, что они могли бы стать хорошим президентским тандемом.

По данным WP, один из советников президента утверждает, что Трамп уже в частном порядке определил Вэнса своим политическим преемником, однако считает, что еще рано объявлять о поддержке его кандидатуры. В то же время шестеро других собеседников из окружения Трампа подчеркивают, что президент часто говорит разным людям разные вещи и окончательного решения еще не принял.

Сам Вэнс пока не подтвердил намерение баллотироваться. По информации издания, окончательное решение он планировал принять после рождения четвертого ребенка, который появился на свет 19 июля.

WP отмечает, что на выбор потенциального преемника также могут повлиять результаты промежуточных выборов. Если Республиканская партия покажет слабый результат, это может усилить внутрипартийную конкуренцию.

Издание также напоминает, что Трамп неоднократно шутил о вероятности баллотироваться на третий президентский срок и публиковал в соцсетях изображения с надписью Trump 2028, однако люди из его окружения уверяют, что у него нет таких намерений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com