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Федоров заявил, что передал Хмаре свой план ведения войны

  • 6.08.2026, 22:17
  • 4,570
Федоров заявил, что передал Хмаре свой план ведения войны
Михаил Федоров

План предусматривает три ключевых направления.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что передал своему преемнику Евгению Хмаре план ведения войны. Об этом он сказал в четверг, 6 августа, в подкасте у волонтера и блогера Сергея Стерненко.

«Это первое, что я сделал. Я показал ему лично — с эмоцией, с душой... Объяснил логику: как эта логика плана войны затем декомпозируется на закупки, на разработки», — сказал Федоров.

По его словам, детальное планирование предусматривает разделение общей стратегии на сотни отдельных проектов — от производства вооружений до обеспечения необходимого финансирования.

«Если вникать в детали, понимаешь, что до конца осени нужно произвести дешевые ракеты — и их требуется как минимум определенное количество. Для этого нужно разобраться с цепочкой поставок, с производителями, подписать контракты, найти средства... Это декомпозиция на сотни проектов», — добавил экс-министр.

По словам Федорова, на данный момент главной задачей является назначение полноценного министра обороны, чтобы работа ведомства могла продолжаться.

«Нужно назначать министра обороны, чтобы страна продолжала работать. Когда мы пройдем эту дату [18 августа, когда Верховная Рада вернется с каникул], я расскажу о своем дальнейшем пути — о том, что мы будем делать; у меня есть варианты B, C, D. Важно работать на нашу победу, реализовать план [войны], о котором мы сегодня говорили», — отметил он.

Еще в феврале Федоров заявлял, что план AIR–LAND–ECONOMY предусматривал три ключевых направления: защиту воздушного пространства, остановку продвижения российских войск на фронте и удары по экономическому потенциалу страны-агрессора.

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