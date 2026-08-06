Федоров заявил, что передал Хмаре свой план ведения войны 6.08.2026, 22:17

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Михаил Федоров

План предусматривает три ключевых направления.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что передал своему преемнику Евгению Хмаре план ведения войны. Об этом он сказал в четверг, 6 августа, в подкасте у волонтера и блогера Сергея Стерненко.

«Это первое, что я сделал. Я показал ему лично — с эмоцией, с душой... Объяснил логику: как эта логика плана войны затем декомпозируется на закупки, на разработки», — сказал Федоров.

По его словам, детальное планирование предусматривает разделение общей стратегии на сотни отдельных проектов — от производства вооружений до обеспечения необходимого финансирования.

«Если вникать в детали, понимаешь, что до конца осени нужно произвести дешевые ракеты — и их требуется как минимум определенное количество. Для этого нужно разобраться с цепочкой поставок, с производителями, подписать контракты, найти средства... Это декомпозиция на сотни проектов», — добавил экс-министр.

По словам Федорова, на данный момент главной задачей является назначение полноценного министра обороны, чтобы работа ведомства могла продолжаться.

«Нужно назначать министра обороны, чтобы страна продолжала работать. Когда мы пройдем эту дату [18 августа, когда Верховная Рада вернется с каникул], я расскажу о своем дальнейшем пути — о том, что мы будем делать; у меня есть варианты B, C, D. Важно работать на нашу победу, реализовать план [войны], о котором мы сегодня говорили», — отметил он.

Еще в феврале Федоров заявлял, что план AIR–LAND–ECONOMY предусматривал три ключевых направления: защиту воздушного пространства, остановку продвижения российских войск на фронте и удары по экономическому потенциалу страны-агрессора.

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