Россияне начали топить свои подлодки в Новороссийске 6 6.08.2026, 21:03

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фото wikimedia.org

Британская разведка опубликовала новые спутниковые снимки.

Министерство обороны Великобритании опубликовало новые спутниковые снимки высокого разрешения военно-морской базы России в Новороссийске. На снимках запечатлено, как российские военные пытаются защитить дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка», которые являются носителями крылатых ракет «Калибр».

На снимках видно, что все три подводные лодки находятся в полупогруженном положении: над поверхностью воды остается только рубка. Кроме того, на двух подводных лодках, пришвартованных во внутренней бухте, установлены так называемые «мангалы» – металлические защитные конструкции, которые уже неоднократно использовались российскими военными для защиты техники от атак дронов.

Аналитики отмечают, что об установке таких конструкций на подводные лодки сообщалось и ранее, однако новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что россияне начали комбинировать сразу несколько способов защиты.

Благодаря полупогруженному положению основной корпус подводной лодки прикрывает толща воды, что может уменьшить последствия ударов морских или воздушных беспилотников, заставляя их взрываться еще на поверхности.

В то же время рубка остается над водой, что позволяет экипажу попадать внутрь лодки и подключать ее к береговым коммуникациям. Именно для её дополнительной защиты и устанавливают «мангалы», ведь в этой части расположены люки, выдвижные мачты и другие критически важные элементы подводной лодки.

В то же время внимание привлекла третья «Варшавянка», которая стояла отдельно от причала без защитной конструкции.

фото x.com/DefenceHQ

Авторы анализа предполагают два возможных объяснения:

— во-первых, лодка могла готовиться к выходу в море, поэтому «мангал» временно демонтировали;

— второе – это может быть подводная лодка, которая ранее, по сообщениям украинской стороны, была поражена морским беспилотником SubSea Baby Службы безопасности Украины. В таком случае субмарину могли отвести от основного пирса, а установку дополнительной защиты счесть нецелесообразной. В то же время эта информация официально не подтверждена.

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