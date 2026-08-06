У «Белвеста» сгорела крупная партия обуви на складах Wildberries

У «Белвеста» сгорела крупная партия обуви на складах Wildberries11
- 6.08.2026, 15:39
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Компания находится в сложном финансовом положении.
Белорусский производитель обуви «Белвест» сообщил, что потерял крупную партию товара при пожарах на складах Wildberries. Компания попросила покупателей, которые планировали что-либо заказать, не откладывать покупку, чтобы помочь бренду быстрее восстановиться, пишет «Зеркало».
«К сожалению, эта беда не обошла нас стороной — сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно: ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно», — говорится в сообщении «Белвест».
В компании заявили, что намерены продолжить поставки и как можно быстрее заполнить ассортимент на маркетплейсе новыми моделями.
«Если вы планируете что-то заказать, то просим вас не откладывать покупку. Оформив заказ сейчас, вы не только получите комфортную, кожаную, настоящую обувь «Белвест», но и поддержите любимый бренд», — попросил клиентов производитель.
Размер ущерба и количество уничтоженной обуви в «Белвесте» не уточнили. И не рассказали, рассчитывает ли компания получить компенсацию от Wildberries.
Отметим, «Белвест» уже находится в сложном финансовом положении. В январе 2026 года Экономический суд Витебской области признал предприятие экономически несостоятельным и ввел санацию сроком на 36 месяцев. Эта процедура должна помочь фабрике восстановить платежеспособность и рассчитаться с кредиторами.