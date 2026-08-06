В Беларуси ввели новые правила посещения пограничной зоны 3 6.08.2026, 16:15

4,528

Изменения вступили в силу 6 августа.

Расширен перечень документов, разрешающих посетить пограничную зону. С 6 августа в список добавили пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося, сообщили в Госпогранкомитете.

Изменения касаются как белорусов, так и постоянно проживающих в нашей стране иностранцев.

Кроме того теперь разрешается транзитный проезд без пропуска к месту жительства или пребывания в пограничной полосе.

Наличие пропусков больше не будут проверять при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы.

«Осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах погранзоны возможно без разрешения органов пограничной службы», — сообщили в ГПК.

Также закон расширил полномочия пограничников по блокировке колес автомобилей, которые незаконно оставили в пограничной зоне и полосе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com