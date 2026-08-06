В Беларуси ввели новые правила посещения пограничной зоны

В Беларуси ввели новые правила посещения пограничной зоны3
- 6.08.2026, 16:15
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Изменения вступили в силу 6 августа.
Расширен перечень документов, разрешающих посетить пограничную зону. С 6 августа в список добавили пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося, сообщили в Госпогранкомитете.
Изменения касаются как белорусов, так и постоянно проживающих в нашей стране иностранцев.
Кроме того теперь разрешается транзитный проезд без пропуска к месту жительства или пребывания в пограничной полосе.
Наличие пропусков больше не будут проверять при продаже билетов на автобусы в населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны или пограничной полосы.
«Осуществление хозяйственной и иной деятельности во внутренних водах Республики Беларусь (водах рек, озер и иных поверхностных водных объектов, берега которых полностью принадлежат Республике Беларусь) в пределах погранзоны возможно без разрешения органов пограничной службы», — сообщили в ГПК.
Также закон расширил полномочия пограничников по блокировке колес автомобилей, которые незаконно оставили в пограничной зоне и полосе.