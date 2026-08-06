Разведка Литвы раскрыла план России по атаке на страны Балтии 6 6.08.2026, 16:06

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Раскрыт возможный сценарий российской операции.

У военной разведки Литвы есть данные о том, что Россия может использовать беспилотники украинского производства для атак на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии, сообщает LRT.

Как удалось узнать литовским разведчикам, Россия может использовать захваченные украинские дроны, чтобы скрыть подлинное происхождение атаки и отрицать свою причастность к возможным ударам по территории стран НАТО.

Эти данные также подтвердил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

«У нас есть информация, что Россия рассматривает возможность осуществления нетрадиционных кинетических атак на объекты критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вероятно, для этого могут быть использованы беспилотники украинского производства», - заявил глава оборонного ведомства.

Несмотря на это, Каунас не раскрыл, какие именно объекты могут стать целями и когда могут произойти такие атаки.

Что важно понимать, недавно правительственный комитет Польши по национальной безопасности обсудил возможные сценарии российской операции под чужим флагом, в частности с применением беспилотников, замаскированных под украинские.

Кроме того, лидеры стран восточного фланга НАТО недавно публично предупредили о возможных провокациях со стороны России, ссылаясь на разведывательные данные, свидетельствующие о подготовке таких действий.

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