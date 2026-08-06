«Мы боремся за каждую ракету» 6.08.2026, 16:33

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Андрей Сибига

О поставках ракет для Patriot и лицензировании рассказал Сибига.

Киев продолжает консультации с Соединенными Штатами и производителями по получению лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По его словам, на данный момент США способны производить лишь около 600 ракет-перехватчиков PAC-3.

- К сожалению, таков мир, таковы геополитические реалии, что за год американская сторона может производить около 600 ракет PAC-3. И, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, насколько непросто сейчас получать, покупать, обменивать и доставать эти боеприпасы. Мы буквально боремся за каждую ракету, — сказал Сибига.

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