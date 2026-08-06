Демографическая ситуация в Витебской области шокирует 7 6.08.2026, 12:05

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«Власти» уже не в состоянии это скрыть.

Катастрофа с рождаемостью фиксируется в Ушачском районе Витебщины. На родине Василя Быкова и Рыгора Бородулина за месяц рождается в среднем по три ребенка, заметил телеграм-канал vitebsk_info.

Сведения о рождении детей в районе в этом году публиковала районная газета. В январе в районе родились четверо детей, в феврале — пять, в марте — два, а в апреле — вообще один. В мае, июне и июле родились по три ребенка.

Прогнозируется, что за год рождаемость Ушаччины может составить 36 детей. А еще в 2016-м в районе родилось 143 ребенка. Получается, что за 10 лет рождаемость в Ушацком районе обвалилась в четыре раза.

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