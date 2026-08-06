«В Беларуси перепродают почти в два раза дороже» 6.08.2026, 12:21

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Иллюстративное фото

В польскую аптеку в день приезжает по 200-300 белорусов.

Лекарства и витамины — одна из самых популярных у белорусов статей шопинг-туризма. Кто-то покупает их для себя, а кто-то — для перепродажи. Журналист MOST съездил в одну из аптек приграничного Белостока и посмотрел, что и почем там покупают беларусы.

Аптеку у Кавалерийского рынка знают многие, кто приезжает в Белосток за покупками. Утром буднего дня парковка почти заполнена — много машин на белорусских номерах четвертого и седьмого регионов — из Гродно и Минска.

В аптеке особого наплыва нет, но кассы не пустуют ни минуту — все время кто-то заходит.

Молодая пара выбирает витамины. Девушка просит «хороший комплекс для мужчины 60+». Фармацевт предлагает на выбор сразу несколько. В это время ее спутник созванивается с кем-то:

— «Европочтой», наверное, дешевле будет, — рассуждает он.

Следом заходят две пожилые женщины — берут витамины для сердца, жаропонижающие порошки, капли для глаз и другое. На кассе выходит чек на 140 злотых. Уточняют, можно ли оформить возврат НДС — Tax free.

— Нужна покупка минимум на 200 злотых, — объясняет фармацевт.

Женщины переглядываются и машут рукой:

— Ай, и так уже много набрали.

За соседней кассой мужчина отоваривается по большому бумажному списку — судя по всему, составленному заранее и не им одним. Берет кислоты из группы омега-3, магний, витамин D3, коллаген, железо и препараты для печени. Каждой позиции — по пять упаковок. В конце просит оформить Tax free.

«Если на бизнес — берут самое дешевое»

Почти все фармацевты в этой аптеке свободно говорят по-русски — заметно, что к покупателям из соседней страны здесь давно привыкли. Спрашиваем, что чаще всего покупают беларусы и какой у них средний чек.

— Все берут: витамины, БАДы, косметику. Все, что в ярких упаковках, — говорит фармацевт, демонстрируя известные детские желатиновые витамины в виде мишек. — В Беларуси они тоже есть, но цена в 2–2,5 раза выше.

По его наблюдениям, белoрусские покупатели делятся на два типа — и это заметно по тому, что именно они берут.

— Кто себе покупает — берет получше и подороже препараты. Например, если магний, то французского производства. А если на бизнес — берут самое дешевое: магний за 6 злотых, — говорит фармацевт.

Средний чек белoрусских покупателей — около 150 злотых, но они нередко специально добирают товар до 200 злотых, чтобы можно было оформить возврат налога — это 8% от суммы покупки.

200-300 белoрусов в день

Есть и те, кто приезжает за лекарствами по рецепту. Их без проблем принимают польские аптеки, главное, чтобы рецепт был бумажным и чтобы это был оригинал — фото не подойдет.

— Бывает, что человек принципиально хочет именно оригинал, не хочет польский дженерик. Тогда заказывают из Германии, Франции, в Италии — беларусы сейчас живут по всему миру. Проблем доставить нет.

Через известную аптечную сеть заказать товар в польской аптеке можно прямо из Беларуси онлайн.

— Люди просто приезжают и забирают готовый заказ, — объясняет фармацевт.

Он говорит, что во время пандемии и потом, когда граница с Гродненской областью была закрыла, ощущался спад покупателей. Сейчас поток вернулся к обычному уровню.

— В среднем в день к нам приходит 200–300 белoрусов.

В Беларуси перепродают почти в два раза дороже

Лекарства и БАДы, привезенные из Польши, белoрусы нередко перепродают. Открываем один из Telegram-каналов, где предлагаются польские лекарства, и сравниваем цены с польскими.

Для сравнения журналисты брали идентичные товары — одной торговой марки, с одинаковым действующим веществом, дозировкой, количеством капсул. Цены пересчитаны по курсу Нацбанка Беларуси на 6 августа 2026 года.

Разница ощутима. Магний с витамином B6 (100 капсул) у белорусского продавца стоит 42 рубля (53,6 злотого), тогда как в Польше аналогичный препарат можно купить за 37 злотых.

Схожая ситуация с рыбьим жиром (омега-3): упаковка на 65 капсул в Telegram-канале продается за 45 рублей (57,4 злотого), в то время как в польской аптечной сети такой же продукт стоит 33,79 злотого.

60 капсул препарата для поддержки суставов у продавцов оценивается в 30 рублей (38,3 злотого). В польских аптеках аналогичный препарат можно найти за 15,89 злотого — почти в два раза дешевле.

Витамин D3 в каплях (10 мл) также продается с наценкой: 28 рублей (35,7 злотого) у белорусских продавцов против 18,89 злотого в Польше.

Это лишь некоторые позиции, вообще же перепродаются многие лекарства и БАДы. Всего в канале опубликовано более 90 тыс. сообщений, так что, несмотря на все правила распространения лекарств, торговля, судя по всему, идет бойко, а спрос стабилен.

Сколько лекарств можно ввезти в Беларусь

Ввоз лекарств в Беларусь регулируется. Если речь о безрецептурных препаратах без содержания наркотических или психотропных веществ, они могут считаться товарами для личного пользования. В этом случае действуют общие лимиты: до 500 евро и 25 килограммов при пересечении границы наземным транспортом.

При превышении — пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за лишний килограмм. Но при определении, для личного ли пользования ввозится лекарство, таможня обращает внимание и на количество ввозимых средств: до пяти упаковок одного препарата на человека можно провозить без декларирования.

Другие правила действуют для препаратов с наркотическими или психотропными веществами. Их можно ввозить только через «красный» коридор с обязательной декларацией, по медицинским показаниям и в ограниченном количестве: до недельной потребности (для наркотических) или до 90 доз (для психотропных).

Также потребуется рецепт или медицинская выписка с указанием дозировки и схемы приема. Документы, выданные за границей, должны быть переведены на русский или белoрусский язык.

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