Пять важнейших узлов мировой экономики
- 6.08.2026, 12:30
Почему экономические рычаги оказались сильнее географических преимуществ.
Пока внимание мира приковано к Ормузскому проливу, настоящие рычаги влияния на мировую экономику находятся совсем в других местах. Такое мнение высказал эксперт по санкциям и экономической безопасности Эдвард Фишман в интервью Foreign Policy, составив собственный рейтинг самых важных глобальных «точек давления» — узлов, контроль над которыми способен изменить ход мировой политики (перевод — сайт Charter97.org).
На первое место Фишман поставил доллар США. По его словам, американская валюта участвует примерно в 90% всех мировых валютных операций, а Вашингтон способен лишить страны доступа к долларовой системе «простым росчерком пера». Именно поэтому доллар, по мнению эксперта, остается самым мощным инструментом экономического давления.
Вторую позицию занимают цепочки поставок передовых полупроводников — от разработок Nvidia до оборудования нидерландской ASML и тайваньских заводов по выпуску микрочипов. Следом идут китайские редкоземельные металлы и магниты. Хотя их экспорт приносит Пекину всего около 3 млрд евро в год, возможный сбой поставок способен обойтись мировой экономике почти в 6 трлн евро, отмечает Фишман.
Лишь четвертым в рейтинге оказался Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Замыкают пятерку облачные сервисы, где американские компании Amazon, Microsoft, Google и Oracle контролируют около 75% мирового рынка.
Мир вступил в эпоху, когда экономическая взаимозависимость превращается в оружие. «Китай показал миру, что способен использовать собственные точки давления так же, как США используют доллар», — считает Фишман. Он также предупреждает, что бесконтрольное применение санкций, тарифов и экспортных ограничений может подтолкнуть страны к экономической самоизоляции.
«Если каждое государство будет действовать по принципу каждый сам за себя, мир рискует незаметно прийти к новой форме экономической автаркии», — убежден эксперт. США и союзникам придется строить более тесную экономическую интеграцию между собой, одновременно снижая зависимость от стратегически уязвимых цепочек поставок.