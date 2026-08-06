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Пять важнейших узлов мировой экономики

  • 6.08.2026, 12:30
Пять важнейших узлов мировой экономики

Почему экономические рычаги оказались сильнее географических преимуществ.

Пока внимание мира приковано к Ормузскому проливу, настоящие рычаги влияния на мировую экономику находятся совсем в других местах. Такое мнение высказал эксперт по санкциям и экономической безопасности Эдвард Фишман в интервью Foreign Policy, составив собственный рейтинг самых важных глобальных «точек давления» — узлов, контроль над которыми способен изменить ход мировой политики (перевод — сайт Charter97.org).

На первое место Фишман поставил доллар США. По его словам, американская валюта участвует примерно в 90% всех мировых валютных операций, а Вашингтон способен лишить страны доступа к долларовой системе «простым росчерком пера». Именно поэтому доллар, по мнению эксперта, остается самым мощным инструментом экономического давления.

Вторую позицию занимают цепочки поставок передовых полупроводников — от разработок Nvidia до оборудования нидерландской ASML и тайваньских заводов по выпуску микрочипов. Следом идут китайские редкоземельные металлы и магниты. Хотя их экспорт приносит Пекину всего около 3 млрд евро в год, возможный сбой поставок способен обойтись мировой экономике почти в 6 трлн евро, отмечает Фишман.

Лишь четвертым в рейтинге оказался Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. Замыкают пятерку облачные сервисы, где американские компании Amazon, Microsoft, Google и Oracle контролируют около 75% мирового рынка.

Мир вступил в эпоху, когда экономическая взаимозависимость превращается в оружие. «Китай показал миру, что способен использовать собственные точки давления так же, как США используют доллар», — считает Фишман. Он также предупреждает, что бесконтрольное применение санкций, тарифов и экспортных ограничений может подтолкнуть страны к экономической самоизоляции.

«Если каждое государство будет действовать по принципу каждый сам за себя, мир рискует незаметно прийти к новой форме экономической автаркии», — убежден эксперт. США и союзникам придется строить более тесную экономическую интеграцию между собой, одновременно снижая зависимость от стратегически уязвимых цепочек поставок.

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