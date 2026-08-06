Вернулась домой белоруска, которую освободили из плена в Мьянме

Вернулась домой белоруска, которую освободили из плена в Мьянме5
- 6.08.2026, 12:56
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Ее вывозили через Таиланд.
В июле сообщалось, что белоруску освободили из центра онлайн-мошенников в Мьянме. Теперь стало известно, что она вернулась домой.
Об этом 6 августа проинформировало белорусское посольство во Вьетнаме, где по совместительству отвечают и за Мьянму.
Сообщается, что белоруску транзитом доставили из Мьянмы через Таиланд.
«Обстановка в регионе ответственности загранучреждения, в том числе в Мьянме, остается непростой. Во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, рекомендуем быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве», — отметили в посольстве.
Ранее СМИ сообщали о 26-летней минчанке Вере Кравцовой, которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью и, по версии телеграм-каналов, оказалась в скам-центре, после чего ее вывезли в Мьянму и убили.