Вернулась домой белоруска, которую освободили из плена в Мьянме 5 6.08.2026, 12:56

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Иллюстративное фото: pexels.com

Ее вывозили через Таиланд.

В июле сообщалось, что белоруску освободили из центра онлайн-мошенников в Мьянме. Теперь стало известно, что она вернулась домой.

Об этом 6 августа проинформировало белорусское посольство во Вьетнаме, где по совместительству отвечают и за Мьянму.

Сообщается, что белоруску транзитом доставили из Мьянмы через Таиланд.

«Обстановка в регионе ответственности загранучреждения, в том числе в Мьянме, остается непростой. Во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, рекомендуем быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве», — отметили в посольстве.

Ранее СМИ сообщали о 26-летней минчанке Вере Кравцовой, которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью и, по версии телеграм-каналов, оказалась в скам-центре, после чего ее вывезли в Мьянму и убили.

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