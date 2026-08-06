закрыть
15 августа 2026, суббота, 4:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Вернулась домой белоруска, которую освободили из плена в Мьянме

5
  • 6.08.2026, 12:56
  • 9,472
Вернулась домой белоруска, которую освободили из плена в Мьянме
Иллюстративное фото: pexels.com

Ее вывозили через Таиланд.

В июле сообщалось, что белоруску освободили из центра онлайн-мошенников в Мьянме. Теперь стало известно, что она вернулась домой.

Об этом 6 августа проинформировало белорусское посольство во Вьетнаме, где по совместительству отвечают и за Мьянму.

Сообщается, что белоруску транзитом доставили из Мьянмы через Таиланд.

«Обстановка в регионе ответственности загранучреждения, в том числе в Мьянме, остается непростой. Во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, рекомендуем быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о «легком заработке» и трудоустройстве», — отметили в посольстве.

Ранее СМИ сообщали о 26-летней минчанке Вере Кравцовой, которая приехала в Таиланд в поисках работы моделью и, по версии телеграм-каналов, оказалась в скам-центре, после чего ее вывезли в Мьянму и убили.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук