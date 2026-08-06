«Я получал в два раза меньше» 11 6.08.2026, 13:34

4,128

Белоруса возмутили действия одного из провайдеров.

Пользователь рассказал в соцсетях, что несколько лет назад подключил интернет у одного из провайдеров с заявленной скоростью 200 Мбит/с, но недавно выяснил, что в действительности получает не более 100 Мбит/с. Оказалось, все дело в роутере, который «изначально нужно было менять» на другой.

Как пояснил журналисту Onlíner ) белорус, он «около 10 лет назад» подключил интернет по оптоволоконной связи у одного из операторов. Тогда же провайдер выдал абоненту GPON-роутер с гигабитной скоростью передачи данных по кабелю, следует из спецификации устройства. Несколько лет назад ему поступило предложение подключить тариф со скоростью 200 Мбит/с, которым мужчина и пользовался.

Однако недавно абонент замерил скорость интернета и обнаружил, что та «не дотягивает даже до 100 Мбит/с». Со слов белоруса, для измерения «подключали компьютер к модему через кабель».

Пользователь обратился к провайдеру. Как утверждает белорус, специалисты сообщили при личном общении, что «модем не поддерживает скорость, предусмотренную на тарифе», и его следовало заменить при смене тарифа на новый. После чего выдали новый модем, способный обеспечивать заявленную скорость согласно оплачиваемому тарифу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com