«Я получал в два раза меньше»11
- 6.08.2026, 13:34
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Белоруса возмутили действия одного из провайдеров.
Пользователь рассказал в соцсетях, что несколько лет назад подключил интернет у одного из провайдеров с заявленной скоростью 200 Мбит/с, но недавно выяснил, что в действительности получает не более 100 Мбит/с. Оказалось, все дело в роутере, который «изначально нужно было менять» на другой.
Как пояснил журналисту Onlíner ) белорус, он «около 10 лет назад» подключил интернет по оптоволоконной связи у одного из операторов. Тогда же провайдер выдал абоненту GPON-роутер с гигабитной скоростью передачи данных по кабелю, следует из спецификации устройства. Несколько лет назад ему поступило предложение подключить тариф со скоростью 200 Мбит/с, которым мужчина и пользовался.
Однако недавно абонент замерил скорость интернета и обнаружил, что та «не дотягивает даже до 100 Мбит/с». Со слов белоруса, для измерения «подключали компьютер к модему через кабель».
Пользователь обратился к провайдеру. Как утверждает белорус, специалисты сообщили при личном общении, что «модем не поддерживает скорость, предусмотренную на тарифе», и его следовало заменить при смене тарифа на новый. После чего выдали новый модем, способный обеспечивать заявленную скорость согласно оплачиваемому тарифу.