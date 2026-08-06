Залужный: Для России аннексия Крыма потеряла смысл 1 6.08.2026, 10:24

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Валерий Залужный

Фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Украинская операция оказалась успешной.

По состоянию на середину 2026 года, в сложившихся условиях в войне России против Украины аннексия Крыма, которая произошла в 2014 году, уже потеряла смысл.

Об этом на своей Facebook-странице написал бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный рассказал, что еще в 2023 году Украина представила своим международным союзникам операцию по дистанционной изоляции аннексированного Крыма.

Страны Запада тогда не поверили в такую операцию, но сегодня «она работает». По мнению Залужного, российский диктатор Владимир Путин добился только одной стратегической цели: создан сухопутный путь из России в Крым.

Но сейчас российские оккупанты уже не могут использовать сухопутный коридор для снабжения своей военной группировки на полуострове из-за технологического прогресса и мидл-страйков Украины.

«Технологический прогресс не интересуется политическими процессами. Он развивается по законам физики», - подчеркнул Залужный.

Напомним, в мае 2026 года Силы обороны Украины начали операцию по блокированию аннексированного Крыма, чтобы лишить оккупационную армию РФ снабжения и заставить россиян бежать из полуострова.

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