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В центре Минска выставили на продажу известный бар

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  • 6.08.2026, 11:16
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В центре Минска выставили на продажу известный бар
Фото: realt.by

Раскрыта цена.

В историческом центре Минска продают известный бар-ресторан «Бессонница». Объявление появилось на площадке Realt.

Заведение работает на улице Герцена с 2012 года. Бар специализируется на ночном формате работы и открыт ежедневно с 19:00 до 05:00. За объект хотят 745,5 тыс. рублей ($255 тыс. по курсу).

Фото: realt.by

В объявлении указано, что ресторан находится на одной из самых проходимых локаций города. В стоимость лота входит круглогодичная терраса площадью 95 «квадратов», а также внешняя летняя терраса на 97,8 кв. м.

Фото: realt.by
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