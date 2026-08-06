В центре Минска выставили на продажу известный бар

В центре Минска выставили на продажу известный бар1
- 6.08.2026, 11:16
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Раскрыта цена.
В историческом центре Минска продают известный бар-ресторан «Бессонница». Объявление появилось на площадке Realt.
Заведение работает на улице Герцена с 2012 года. Бар специализируется на ночном формате работы и открыт ежедневно с 19:00 до 05:00. За объект хотят 745,5 тыс. рублей ($255 тыс. по курсу).
В объявлении указано, что ресторан находится на одной из самых проходимых локаций города. В стоимость лота входит круглогодичная терраса площадью 95 «квадратов», а также внешняя летняя терраса на 97,8 кв. м.