В центре Минска выставили на продажу известный бар 1 6.08.2026, 11:16

1,178

Фото: realt.by

Раскрыта цена.

В историческом центре Минска продают известный бар-ресторан «Бессонница». Объявление появилось на площадке Realt.

Заведение работает на улице Герцена с 2012 года. Бар специализируется на ночном формате работы и открыт ежедневно с 19:00 до 05:00. За объект хотят 745,5 тыс. рублей ($255 тыс. по курсу).

Фото: realt.by

В объявлении указано, что ресторан находится на одной из самых проходимых локаций города. В стоимость лота входит круглогодичная терраса площадью 95 «квадратов», а также внешняя летняя терраса на 97,8 кв. м.

Фото: realt.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com