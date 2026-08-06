Доллар стремительно растет 6.08.2026, 10:59

Это сказывается на белорусском рубле.

Сегодня, 6 августа, доллар продолжает быстро расти и прибавил больше копейки. Биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $64 820.

Доллар вырос на 1,10 копейки и стоит 2,9374 рубля.

По евро торгов пока не было.

Сотня российских рублей снизилась на 1,32 копейки и стоит 3,6309 рубля.

По юаней торгов тоже пока не было.

В среду доллар подорожал на 0,27 копейки и стоил 2,9264 рубля, евро подорожал на 0,92 копейки и стоил 3,3767 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,02 копейки и стоила 3,6441 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,41 копейки и стоил 4,3590 рубля.

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