Белорусам рассказали про важный нюанс начисления пенсии 6.08.2026, 11:31

1,242

Рекомендация Минтруда.

«Скоро выходить на пенсию. Правда ли, что, пока я сама не напишу заявление, пенсия мне начисляться не будет? Возместят ли мне просроченный месяц?» - спросила у «АиФ» жительница Пинска.

Нет, не возместят. Закон закрепил заявительный принцип - пенсию не назначат, пока вы не напишете заявление, пояснили в Минтруда.

Написать заявление лучше всего за месяц до дня наступления права на пенсию или в течение месяца после него: для мужчин - 63 года, для женщин - 58 лет. Если право на пенсию возникает 15 августа, то вам следует обратиться с 15 июля по 15 сентября.

В таком случае пенсию назначат с 15 августа. Если опоздали больше, чем на месяц, то пенсию назначат только со дня фактической подачи заявления. Деньги за просроченный период не возмещаются. Днем обращения за пенсией считается дата приема заявления органом соцзащиты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com