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Трамп заявил об «огромных запасах» средств ПВО в США

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  • 6.08.2026, 11:55
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Трамп заявил об «огромных запасах» средств ПВО в США

А оборонная промышленность наращивает производство рекордными темпами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть «огромные запасы» боеприпасов, (опровергнув сообщения об их дефиците). В то же время он сообщил, что власти разыскивают источники утечки информации, распространяющие противоположные утверждения. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«В Соединенных Штатах есть огромные запасы боеприпасов, особенно определенных видов. Кроме того, при необходимости значительные партии производятся и поставляются в США. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик за всю историю нашей страны», – заявил Трамп.

Президент также резко отреагировал на публикации о якобы нехватке вооружения в американской армии. По его словам, правоохранительные органы уже ищут «источники утечки», которые распространяют, как он выразился, «предательские заявления»:

«Будет требоваться назначение длительных сроков заключения!".

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