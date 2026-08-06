Трамп заявил об «огромных запасах» средств ПВО в США

Трамп заявил об «огромных запасах» средств ПВО в США7
- 6.08.2026, 11:55
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А оборонная промышленность наращивает производство рекордными темпами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть «огромные запасы» боеприпасов, (опровергнув сообщения об их дефиците). В то же время он сообщил, что власти разыскивают источники утечки информации, распространяющие противоположные утверждения. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
«В Соединенных Штатах есть огромные запасы боеприпасов, особенно определенных видов. Кроме того, при необходимости значительные партии производятся и поставляются в США. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик за всю историю нашей страны», – заявил Трамп.
Президент также резко отреагировал на публикации о якобы нехватке вооружения в американской армии. По его словам, правоохранительные органы уже ищут «источники утечки», которые распространяют, как он выразился, «предательские заявления»:
«Будет требоваться назначение длительных сроков заключения!".